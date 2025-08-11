|
Трамп изгоняет бездомных из Вашингтона
11.08.2025 11:28
Президент США Дональд Трамп призывает бездомных немедленно покинуть Вашингтон. Об этом Дональд Трамп пишет в соцсети.
По его словам, Соединённые Штаты предоставят жильё бездомным, но это произойдёт вдали от Вашингтона.
Президент США также отметил, что сегодня проведёт в Белом доме пресс-конференцию по этому вопросу.
«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно покинуть центр города. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. А преступники — вам некуда уходить. Мы посадим вас в тюрьму, где вы и должны находиться. Всё произойдёт очень быстро, как на границе. За последние несколько месяцев мы сократили число иммигрантов с миллионов до нуля. Дальше будет проще, будьте готовы. Никаких «добрых сэров» не будет. Мы хотим вернуть нашу столицу», — написал Дональд Трамп.
