Трамп изгоняет бездомных из Вашингтона

11.08.2025 11:28





Президент США Дональд Трамп призывает бездомных немедленно покинуть Вашингтон. Об этом Дональд Трамп пишет в соцсети.



По его словам, Соединённые Штаты предоставят жильё бездомным, но это произойдёт вдали от Вашингтона.



Президент США также отметил, что сегодня проведёт в Белом доме пресс-конференцию по этому вопросу.



«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно покинуть центр города. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. А преступники — вам некуда уходить. Мы посадим вас в тюрьму, где вы и должны находиться. Всё произойдёт очень быстро, как на границе. За последние несколько месяцев мы сократили число иммигрантов с миллионов до нуля. Дальше будет проще, будьте готовы. Никаких «добрых сэров» не будет. Мы хотим вернуть нашу столицу», — написал Дональд Трамп.





