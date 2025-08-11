Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов гуманитарной помощи


11.08.2025   12:57


Президент Азербайджана выделил Украине два миллиона долларов гуманитарной помощи.

По сообщению азербайджанских СМИ, Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому, Азербайджан выделил Министерству энергетики Украины два миллиона долларов гуманитарной помощи.

Согласно подписанному документу, эта сумма будет выделена из резервного фонда президента Азербайджана и направлена на закупку электронного оборудования, произведенного в Азербайджане и отправленного в Украину.


