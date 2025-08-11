Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов гуманитарной помощи

11.08.2025 12:57





Президент Азербайджана выделил Украине два миллиона долларов гуманитарной помощи.



По сообщению азербайджанских СМИ, Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому, Азербайджан выделил Министерству энергетики Украины два миллиона долларов гуманитарной помощи.



Согласно подписанному документу, эта сумма будет выделена из резервного фонда президента Азербайджана и направлена на закупку электронного оборудования, произведенного в Азербайджане и отправленного в Украину.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





