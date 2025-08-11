Оппозиция в Грузии готовит бойкот выборов на фоне арестов лидеров

11.08.2025 13:07





В предстоящих выборах мэров всех 64 городов страны из крупных оппозиционных сил планируют участвовать только партии «Лело» и «Гахария – За Грузию». Остальные политические объединения называют выборы «спецоперацией» для легитимизации власти «Грузинской мечты» и намерены их бойкотировать. На день голосования оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси.



Подготовка к выборам проходит на фоне судебных приговоров ключевым оппозиционным политикам. За отказ сотрудничать с парламентской комиссией по расследованию «преступлений прежней власти» от 7 до 8 месяцев лишения свободы получили Ника Гварамия, Ника Мелия («Ахали»), Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе («Лело»), Зураб Джапаридзе («Ахали – Гирчи»), Гиорги Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), а также бывшие члены ЕНД Гиви Таргамадзе и Иракли Окруашвили.



Президент Михаил Кавелашвили заявил, что готов рассмотреть помилование осужденных, если они подадут соответствующие прошения и согласятся участвовать в выборах. Однако на данный момент никто из них этого не сделал.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





