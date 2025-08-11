Грузия готова оказать необходимую помощь для скорейшего возвращения застрявших на КПП «Дарьял» украинцев на родину

Грузия заявила о готовности оплатить все расходы и оказать необходимую помощь для скорейшего возвращения на родину граждан Украины, оказавшихся в нейтральной зоне на пограничном пункте «Дарьял» после депортации из России. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.



«Мы призываем компетентные органы Украины немедленно принять меры для возвращения своих граждан. МВД Грузии готово выполнить все необходимые действия в рамках своей компетенции и компенсировать расходы, связанные с их отправкой на родину», — сказал Александр.



По данным МВД, в нейтральной зоне сейчас находятся 87 человек, большинство из которых не имеют действительных документов, а многие ранее были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления. Грузия отказывается пропускать их на свою территорию, ссылаясь на угрозу безопасности.



Грузинская сторона предложила организовать их возвращение в Украину по воздуху или морем через третью страну. Для этого уже проведены встречи с представителями украинского посольства и международных организаций, а также состоялись переговоры между полицейскими атташе двух стран. Однако Киев пока не дал окончательного согласия на чартерные рейсы.



Среди депортированных есть бывшие заключенные, переведенные из украинских тюрем в российские колонии, а также жители оккупированных территорий. Большинство располагает лишь справками об освобождении. Люди неделями остаются в подвальном помещении на КПП «Дарьял» без надлежащих условий, ожидая решения.



Ранее их отправляли в Украину через Молдову: под охраной полиции доставляли в тбилисский аэропорт и отправляли рейсом в Кишинев. Однако, по данным Русской службы Би-би-си, Молдова начала отказывать во въезде таким пассажирам. Это произошло после того, как четверо украинцев с «белыми паспортами», прибывшие из Грузии, пропали в Кишиневе и не добрались до Одессы.





