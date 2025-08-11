Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили: Россия является оккупантом, и «Грузинская мечта» никогда не оправдывала действия России


11.08.2025   13:55


«Герои Шиндиси показали нам, что Грузия бессмертна. Что касается действий тогдашних властей, «Грузинская мечта», её власть, никогда не оправдывала действия России», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

По его словам, Грузия на международной арене победила Россию во всех спорных вопросах.

«Мы победили их во всех спорных вопросах. То, что Россия является оккупантом, то, что Россия совершила преступление и устроила геноцид против Грузии, — мы всегда это отмечаем. Мы не обвиняем страну в начале войны. Возможно, сознательно или несознательно, возможно, намеренно мы не смогли защититься, мы не смогли обеспечить действия, соответствующие власти Грузии. В данном случае я говорю о наших предшественниках, тогдашней власти, которая оставила без ответа непонятные вопросы о том, почему они поступили так. Ещё раз повторю, я не буду забегать вперёд, так как являюсь президентом Грузии, — дождёмся окончательного расследования», — заявил Кавелашвили.


