Список партий, участвующих в муниципальных выборах в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии утвердила номера партий и политических объединений, участвующих в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября.



Напомним, что часть крупных оппозиционных партий бойкотирует выборы. Среди них – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» (ЕНД), которые, по официальным данным, заняли второе и третье места на парламентских выборах 2024 года.



В ЦИК приняли решение лишить «Коалицию за перемены» и ЕНД закреплённых за ними ранее порядковых номеров 4 и 5. Болезненно на это отреагировали в партии экс-президента Михаила Саакашвили, заявив, что у них отобрали номер 5 – «часть её идентичности». По результатам жеребьёвки номера 4 и 5 получили другие партии.



«Для участия в выборах 4 октября в ЦИК обратились 17 политических объединений. Из них 5 политических объединений, согласно избирательному законодательству и при соблюдении установленной процедуры, имели право сохранить свой прежний порядковый номер, а оставшимся 12 он был присвоен путём жеребьёвки», – сообщили в комиссии.



В ЦИК заявили, что для сохранения номера партиям необходимо было «подать заявление в избирательную администрацию о сохранении номера не позднее 17 июля, а также обратиться к председателю Центральной избирательной комиссии Грузии о намерении участвовать в выборах не позднее 8 августа до 18:00».



«Такое право имели 7 политических объединений, однако двое из них не подали заявление председателю ЦИК для регистрации на выборах. Соответственно, прежний номер был сохранён только за 5 политическими объединениями, а остальным он был присвоен по жеребьёвке», – уточнили в комиссии.



Среди участников выборов – правящая «Грузинская мечта», оппозиционные «Сильная Грузия – Лело», «Гахария за Грузию», «Гирчи», открыто пророссийские «Альянс патриотов Грузии» и «Консерваторы за Грузию», а также несколько небольших партий, ранее не добивавшихся заметных успехов на выборах:



№ 1 – «Эна, Мамули, Сарцмуноэба» («Язык, Родина, Вера»)

№ 2 – «Альянс демократов»

№ 3 – «Консерваторы за Грузию»

№ 4 – «Грузинское единство»

№ 5 – «Наше объединённое будущее Грузии»

№ 6 – «Третий путь»

№ 7 – «Свободная Грузия»

№ 8 – «Альянс патриотов Грузии»

№ 9 – «Сильная Грузия – Лело»

№ 10 – «Левый альянс»

№ 11 – «Грузия»

№ 12 – «Партия зелёных»

№ 13 – «Партия единства и развития Грузии»

№ 14 – «Народная власть»

№ 25 – «Гахария за Грузию»

№ 36 – «Гирчи»

№ 41 – «Грузинская мечта»



На муниципальных выборах будут выбирать мэров городов и депутатов городских и муниципальных законодательных собраний – сакребуло. Правящая партия «Грузинская мечта» уверена, что одержит убедительную победу.





