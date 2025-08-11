Каладзе: Станция метро «Варкетили» откроется через несколько дней, но работы продолжатся

«После открытия станции метро «Варкетили» работы продолжатся, но это будет происходить только после окончания рабочих часов метро, когда там не будет пассажиров», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя вопрос реабилитации станции метро «Варкетили».



По его информации, муниципалитет работает над тем, чтобы в процессе реабилитации станция открывалась на час позже и закрывалась на час раньше.



«Метро откроется через несколько дней, однако работы продолжатся до конца года. Работы не проводятся в то время, когда метро обслуживает пассажиров. Мы также работаем над тем, чтобы станция метро закрывалась на час раньше и открывалась на час позже, чтобы продлить рабочий процесс и завершить его как можно скорее. Что касается временного транспорта, который мы выделили на этот период, мы понимаем, что станция закрыта и никакой автобус или маршрутка не сможет заменить её функции. Но нельзя выделить на одного человека один автобус или маршрутку. Мы сделали всё возможное для диверсификации перевозок. Если потребуется увеличение общественного транспорта, наши соответствующие службы рассмотрят этот вопрос и добавят транспорт. Однако через несколько дней метро тоже откроется. Были неудобства, за которые я ещё раз приношу извинения жителям. По-другому работы такого типа и масштаба невозможно выполнить», — отметил мэр Тбилиси.



Что касается вопроса переноса сроков реабилитации, Каха Каладзе ещё раз разъяснил СМИ, что главным является проектирование и проведение экспертизы, для чего специалистов в Грузии найти не удалось.



«Я много раз объяснял, почему произошёл перенос. Видите масштаб выполняемых работ. Полная реконструкция завершится к концу года. Мы объявляли конкурс, но в Грузии не нашлась группа экспертов, которая могла бы работать в этом направлении. Строительных компаний много, кто может выполнять подобные работы. Главное — проект и его экспертиза. Именно поэтому проект осложнился и затянулся — было проведено полное сканирование существующего туннеля иностранными специалистами и Национальным бюро экспертиз при Министерстве юстиции. Выяснилось, что у арки есть проблемы. Нам пришлось временно приостановить работу метро, чтобы укрепить существующую арку соответствующими решениями и выполнить её укрепление», — заявил мэр столицы.







