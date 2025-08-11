«Грузинская мечта» представила кандидатов в мэры в 63 муниципалитетах

Кандидатов представл председатель партии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Как известно, мы открыли предвыборную кампанию, представив кандидата на пост мэра столицы и кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло. Сегодня, как председатель «Грузинской мечты» и руководитель избирательного штаба, я хотел бы представить кандидатов в мэры в масштабе всей страны – в 63 муниципалитетах.



В принципе, зачастую имена кандидатов уже известны, установлены баннеры и билборды, однако я хотел бы представить вам всех 63 кандидатов вместе.



Прежде всего, следует отметить, что, согласно всем опросам, местное самоуправление пользуется в обществе исключительно высоким доверием. Естественно, наша задача – еще больше укреплять это доверие. В этом заслуга наших местных представителей партии, лидеров местной власти, мэров, председателей сакребуло, депутатов сакребуло и всех сотрудников органов местного самоуправления. Пользуясь случаем, хочу выразить им всем особую благодарность за это.



Следует отметить, что большинство из 63 кандидатов, представленных сегодня, являются действующими мэрами или исполняющими обязанности мэров. Сегодня мы также представим новых кандидатов в различных муниципалитетах», - заявил Кобахидзе.



Кандидатами в мэры являются: Ахмета – Алекси Пицхелаури



Гурджаани – Георгий Мачавариани



Дедоплисцкаро – Николоз Джаниашвили



Лагодехи – Джондо Мдивнишвили



Сигнахи – Малхаз Бегиашвили



Кварели – Илья Мзекалашвили



Сагареджо – Вахтанг Какуташвили



Телави – Важа Маградзе



Рустави – Нино Лацабидзе



Гардабани – Давид Каргаретели



Дманиси – Коба Мурадашвили



Цалка – Илья Сабадзе



Марнеули – Даур Исмаилов



Тетрицкаро – Михаил Апциаури



Болниси – Замури Читанава



Тианети – Леван Циклаури



Мцхета – Гоги Абуашвили



Душети – Кахабер Читаури



Казбеги – Коба Геладзе



Гори – Константин Бузаладзе



Карели – Заза Гулиашвили



Каспи – Вахтанг Майсурадзе



Хашури – Паата Чадунели



Адигени – Гоча Кимадзе



Аспиндза – Ростом Маграквелидзе



Ахалкалаки – Мелкон Макарян



Ниноцминда - Анивард Мосоян



Ахалцихе – Варлам Циклаури



Боржоми – Мамука Гелашвили



Кутаиси – Давид Эремеишвили



Сачхере – Леван Иванашвили



Чиатура – Гиви Модебадзе



Харагаули – Коба Лурсманашвили



Терджола – Манучар Робакидзе



Вани – Александре Гогоришвили



Самтредиа – Давид Бахтадзе



Хони – Ладо Джурхадзе



Цкалтубо – Генадий Баланчивадзе



Багдати – Нодар Гиоргидзе



Зестафони – Вахтанг Габашидзе



Ткибули – Давид Кублашвили



Цагери – Чабуки Чабукиани



Лентехи – Георгий Газделиани



Амбролаури – Заза Кеванишвили



Они – Давид Лобжанидзе



Поти – Бека Вачарадзе



Хоби – Давид Букиа



Сенаки – Вахтанг Гаделия



Абаша – Гига Габелая



Местиа – Капитон Жоржолиани



Зугдиди – Дато Кодуа



Чхороцку – Джумбер Изория



Мартвили – Георгий Начкебия



Цаленджиха – Ника Канкия



Ланчхути – Александр Саришвили



Озургети – Паата Кунчулия



Чохатаури – Миндия Жгерия



Кобулети – Ираклий Цецхладзе



Хелвачаури – Заза Диасамидзе



Шуахеви – Омар Такидзе



Кеда – Мамука Турманидзе



Хуло – Вахтанг Беридзе



Батуми – Георгий Цинцадзе.



По словам Кобахидзе, все кандидаты победят на выборах в соответствующих муниципалитетах.



«Наша цель ясна – победить как на выборах мэров, так и на выборах в сакребуло во всех 64 муниципалитетах страны. Исследования также подтверждают, что это абсолютно реальная и реалистичная задача. Естественно, наш избирательный штаб, партия будут максимально мобилизованы для достижения этого результата. Желаю кандидатам в мэры успехов», – сказал Кобахидзе.





