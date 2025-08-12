Энтони Блинкен: Сейчас не время признавать Палестинское государство

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не время признавать Палестинское государство.



Энтони Блинкен написал об этом в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal.



По мнению Энтони Блинкена, сейчас внимание следует сосредоточить на освобождении израильских заложников, доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и выводе Армии обороны Израиля с палестинской территории.



По словам бывшего госсекретаря США, решение Франции, Великобритании и других стран признать Палестинское государство является морально обоснованным и отражает глобальный консенсус, однако принятие такого решения без вывода ХАМАСа из сектора Газа усилит позиции сторонников терроризма с палестинской стороны и противников палестинского государства с израильской.



Для справки, Франция и Великобритания, а также Австралия объявили о намерении признать государство Палестина в сентябре.







