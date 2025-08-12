Бокучава: Ненасильственная революция - от Филиппин до Польши - всегда основывалась на консолидации общества

12.08.2025 12:13





вывалась на консолидации общества, именно благодаря единству свергается авторитарный режим. Об этом заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, задача «Единого национального движения» — устранить ту фрагментацию, которую Бидзина Иванишвили сеет в обществе и политическом спектре.



«Ненасильственная революция, будь то мирное свержение, от Филиппин до Польши, всегда основывалась на консолидации общества. Поэтому ненасильственная революция, или, если хотите, мирное свержение — это то, для чего необходимо единство и консолидация общества. Именно в результате общественно-политической консолидации и единства свергается авторитарный режим. Как я уже сказала, так было исторически и географически — начиная с Филиппин и заканчивая Польшей, начиная с прошлого века и до нынешнего.



«Единое национальное движение» — как главный политический оппонент Иванишвили, как партия, которая под лидерством президента Михаила Саакашвили в 2003 году уже однажды мирным путём свергла авторитарный режим и принесла в страну самые большие положительные изменения для нашего государства, — имеет своей задачей объединение общества и устранение той фрагментации, от которой извлекает выгоду Иванишвили и которую он постоянно сеет в обществе, так же, как и в политическом спектре», — заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





