Каладзе: Мы никогда не будем принудительно выселять людей из жилых домов, принадлежащих им

По заявлению мэра столицы, во время замены аварийных домов, если нет 100% согласия населения, подход не изменится. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос медиа.



По словам Кахи Каладзе, поскольку права собственности определены законом, муниципалитет никого не будет насильно выселять из собственного дома.



«Подход не изменится и не может измениться, потому что права собственности определяет закон. Соответственно, мы не имеем возможности насильно выселять кого-либо из своего дома и сносить жилплощадь. По этому вопросу были определенные спекуляции, приводили примеры выселения людей, которые вторглись в частную собственность, или демонтажа домов, незаконно построенных на государственной земле. Это совершенно разные вещи.



Повторяю еще раз, мы, муниципалитет, не имеем этого права, никогда этого не делали и не будем делать - насильно выселять людей из их собственных жилых домов, которые им принадлежат», - заявил мэр Тбилиси.





