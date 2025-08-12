Тбилисский апелляционный суд оставил в силе 11-летний приговор Георгия Бачиашвили

Тбилисский апелляционный суд и коллегия судей под председательством Пааты Силагадзе оставили в силе решение суда первой инстанции и признали Георгия Бачиашвили виновным в незаконном присвоении крупной суммы денег, а также в части легализации незаконного дохода, сохранив приговор — 11 лет лишения свободы.



В марте городской суд приговорил Георгия Бачиашвили к 11 годам тюрьмы.



Прокуратура обвиняет бывшего руководителя «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили в присвоении денег Бидзины Иванишвили, речь идёт о 39 миллионах долларов. По информации прокуратуры, летом 2015 года Бачиашвили на лично мобилизованные им и переданные инвестором — в данном случае Иванишвили — средства вложился в добычу криптовалюты (биткойна/майнинг), однако инвестору причитающуюся сумму не передал.







