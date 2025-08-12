Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе 11-летний приговор Георгия Бачиашвили


12.08.2025   12:47


Тбилисский апелляционный суд и коллегия судей под председательством Пааты Силагадзе оставили в силе решение суда первой инстанции и признали Георгия Бачиашвили виновным в незаконном присвоении крупной суммы денег, а также в части легализации незаконного дохода, сохранив приговор — 11 лет лишения свободы.

В марте городской суд приговорил Георгия Бачиашвили к 11 годам тюрьмы.

Прокуратура обвиняет бывшего руководителя «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили в присвоении денег Бидзины Иванишвили, речь идёт о 39 миллионах долларов. По информации прокуратуры, летом 2015 года Бачиашвили на лично мобилизованные им и переданные инвестором — в данном случае Иванишвили — средства вложился в добычу криптовалюты (биткойна/майнинг), однако инвестору причитающуюся сумму не передал.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна