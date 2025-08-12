ЦИК напоминает партиям, участвующим в выборах, о сроках аккредитации и регистрации

В ЦИК заявляют, что крайний срок подачи заявок на аккредитацию представителей СМИ для освещения местных выборов — 29 сентября.



Кроме того, по информации Центральной избирательной комиссии, для получения аккредитации местные наблюдательские организации должны подать заявку до 24 сентября включительно, а международные наблюдательские организации — до 27 сентября включительно.



«ЦИК напоминает участникам выборов о сроках аккредитации/регистрации для выборов, которые состоятся 4 октября. 4 октября 2025 года пройдут выборы органов муниципалитетов. В этот день граждане Грузии изберут 64 мэров и 2 058 членов 64 муниципальных собраний как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе. Почти 90% избирателей смогут зафиксировать свой выбор с использованием устройств для верификации и подсчёта голосов. Всего по стране откроются 3 051 избирательный участок, из которых на 2 284 голосование пройдёт в электронном формате, а на 767 — в традиционном порядке.



Избирательная администрация работает в полную силу, чтобы выборы 4 октября были проведены на высоком профессиональном уровне. В соответствии с графиком избирательных мероприятий активно реализуются действия, процедуры и мероприятия, связанные с выборами. Согласно избирательному законодательству, по различным важным избирательным вопросам периодически проводятся заседания ЦИК и окружных избирательных комиссий. Для избирательной администрации одним из важнейших приоритетов является прозрачное проведение этого процесса.



Напоминаем участникам избирательного процесса — как СМИ, так и международным организациям и местному неправительственному сектору, заинтересованным в наблюдении и освещении данного процесса, — о необходимости своевременно пройти предусмотренные законодательством процедуры регистрации и аккредитации в Центральной или соответствующей окружной избирательной комиссии.



