Кобахидзе:Дидгороба - символ несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа

12.08.2025 14:21





Дидгороба является символом несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа. В истории каждого народа есть даты, которые по сути определяют его будущее. 12 августа 1121 года - именно такая дата для нас, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии в связи с праздником Дидгороба.



«Сегодня мы отмечаем одну из самых блистательных дат нашей истории, Дидгороба. Этот день является символом несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа. В истории каждого народа есть даты, которые по сути определяют его будущее. 12 августа 1121 года - именно такая дата для нас. Это была не просто победа в бою; это была окончательная победа идеи грузинского государства и одновременно тех христианских ценностей, на которых основана вся наша культура и история. В численно неравной войне стратегическое видение Давида Строителя, самоотверженность воинов и единство нации создали «поразительную победу», которая не только принесла свободу нашей стране, но и заложила фундамент золотого века Грузии - политического, экономического, культурного и образовательного возрождения, превратившего нашу страну в сильнейшее государство региона», - сказал премьер.



По словам главы правительства, сегодня современный Дидгори грузинского народа это борьба за окончательное объединение страны и укрепление суверенитета.



«Сегодня наш современный Дидгори - это борьба за окончательное объединение страны и укрепление суверенитета; и сегодня нам приходится бороться за укрепление независимости нашей страны, а также за защиту тех христианских ценностей, на которых традиционно основывалась и основывается не только наша самобытность, но и вся европейская цивилизация; эта борьба требует того же единства, разумности и преданности родине, которые показали нам наши великие предки девять веков назад. Уверен, что благодаря нашему единству и этому духу мы обязательно достигнем нашей исторической цели», - заявил премьер.





