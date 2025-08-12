|
|
|
Кобахидзе:Дидгороба - символ несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа
12.08.2025 14:21
Дидгороба является символом несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа. В истории каждого народа есть даты, которые по сути определяют его будущее. 12 августа 1121 года - именно такая дата для нас, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии в связи с праздником Дидгороба.
«Сегодня мы отмечаем одну из самых блистательных дат нашей истории, Дидгороба. Этот день является символом несокрушимого духа, единства и победы грузинского народа. В истории каждого народа есть даты, которые по сути определяют его будущее. 12 августа 1121 года - именно такая дата для нас. Это была не просто победа в бою; это была окончательная победа идеи грузинского государства и одновременно тех христианских ценностей, на которых основана вся наша культура и история. В численно неравной войне стратегическое видение Давида Строителя, самоотверженность воинов и единство нации создали «поразительную победу», которая не только принесла свободу нашей стране, но и заложила фундамент золотого века Грузии - политического, экономического, культурного и образовательного возрождения, превратившего нашу страну в сильнейшее государство региона», - сказал премьер.
По словам главы правительства, сегодня современный Дидгори грузинского народа это борьба за окончательное объединение страны и укрепление суверенитета.
«Сегодня наш современный Дидгори - это борьба за окончательное объединение страны и укрепление суверенитета; и сегодня нам приходится бороться за укрепление независимости нашей страны, а также за защиту тех христианских ценностей, на которых традиционно основывалась и основывается не только наша самобытность, но и вся европейская цивилизация; эта борьба требует того же единства, разумности и преданности родине, которые показали нам наши великие предки девять веков назад. Уверен, что благодаря нашему единству и этому духу мы обязательно достигнем нашей исторической цели», - заявил премьер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна