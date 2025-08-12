Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка


12.08.2025   16:59


Президент Грузии Михаил Кавелашвили возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка. Информацию об этом распространила администрация президента.

Как сообщает ведомство, Михаил Кавелашвили посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка вместе с супругой Тамар Багратиони и членами делегации.

«Президент Грузии почтил память основателя Турецкой Республики и оставил запись в книге почётных гостей.

В рамках официального визита в Анкару Михаил Кавелашвили проведёт встречи на высоком уровне со своим коллегой, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ. В рамках визита президент Грузии также проведёт встречу с председателем Великой национальной ассамблеи Турции Нуманом Куртулмушем», — говорится в сообщении администрации президента.


