Кавелашвили возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка
12.08.2025 16:59
Президент Грузии Михаил Кавелашвили возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка. Информацию об этом распространила администрация президента.
Как сообщает ведомство, Михаил Кавелашвили посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка вместе с супругой Тамар Багратиони и членами делегации.
«Президент Грузии почтил память основателя Турецкой Республики и оставил запись в книге почётных гостей.
В рамках официального визита в Анкару Михаил Кавелашвили проведёт встречи на высоком уровне со своим коллегой, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ. В рамках визита президент Грузии также проведёт встречу с председателем Великой национальной ассамблеи Турции Нуманом Куртулмушем», — говорится в сообщении администрации президента.
