Кавелашвили: Грузия поддерживает формулу мирного сосуществования на Южном Кавказе

Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, заявил в Анкаре на брифинге, что Грузия приветствует шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира, которые должны способствовать продвижению региона к миру и стабильности.



Он отметил, что Грузия поддерживает формулу мирного сосуществования на Южном Кавказе и всегда выражает готовность внести свой вклад в процесс продвижения мира и конструктивного сотрудничества в регионе.







«На встрече мы говорили о ситуации в регионе Южного Кавказа и наших совместных усилиях по преодолению этих вызовов. Мы неоднократно заявляли, и я хотел бы подчеркнуть, что Грузия поддерживает формулу мирного сосуществования на Южном Кавказе и всегда выражает готовность внести свой вклад в процесс продвижения мира и конструктивного сотрудничества в регионе.



Мы приветствуем шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира, которые должны способствовать миру и стабильности в регионе», — сказал Михаил Кавелашвили.



Политик подчеркнул важность трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Турция, отметив, что, принимая во внимание геополитическую реальность, региональное сотрудничество приобрело еще большее значение, и оно направлено на содействие миру и стабильности, а также развитию трех стран.



«В этом плане трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция является очень хорошим примером того, как могут эффективно и успешно сотрудничать страны, которые уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга и готовы к реализации важнейших для региона проектов», — подчеркнул он.



Кавелашвили отметил, что в контексте вызовов безопасности внимание было уделено российско-украинскому конфликту.



«В контексте вызовов безопасности мы говорили о полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, важности безопасности Черноморского бассейна и неустанных усилиях Турции по содействию возможности диалога между противоборствующими сторонами», — заявил шестой президент Грузии.



Кавелашвили добавил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались происходящие на Ближнем Востоке процессы, где было отмечено, что Грузия поддерживает идею о необходимости установления мира на Ближнем Востоке.





