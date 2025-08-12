Первая леди Грузии Тамар Багратиони встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган

«Первая леди» Грузии Тамар Багратиони встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган и присоединилась к её инициативе «Глобальное обязательство по нулевым отходам».



В рамках своего официального визита в Турецкую Республику первая леди Грузии Тамар Багратиони была принята первой леди Турции Эмине Эрдоган в Президентском дворце, где состоялась их личная встреча.



В рамках визита Тамар Багратиони подписала инициативу Эмине Эрдоган «Глобальное обязательство по нулевым отходам». Декларация была принята в 2017 году для содействия охране окружающей среды, минимизации отходов и процессам переработки. Её главная задача — повысить осведомленность общества в вопросах управления отходами. За прошедшие годы эта декларация превратилась в глобальный проект, подписанный 15 900 представителями из 112 стран. После подписания Тамар Багратиони к этому важному проекту присоединилась и Грузия.



В конце встречи Эмине Эрдоган пригласила первую леди Грузии посетить библиотеку в резиденции президента Турецкой Республики.





