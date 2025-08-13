Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Михаил Кавелашвили посетил посольство Грузии в Турции


13.08.2025   13:30


Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой и членами делегации посетил посольство Грузии в Турции.

Главнокомандующего принял чрезвычайный и полномочный посол Грузии Арчил Каландия.

Президент Грузии встретился с сотрудниками посольства и поговорил с ними о текущей деятельности посольства.

12 августа президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой посетил с официальным визитом Анкару.


