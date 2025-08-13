Михаил Кавелашвили посетил посольство Грузии в Турции

Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой и членами делегации посетил посольство Грузии в Турции.



Главнокомандующего принял чрезвычайный и полномочный посол Грузии Арчил Каландия.



Президент Грузии встретился с сотрудниками посольства и поговорил с ними о текущей деятельности посольства.



12 августа президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой посетил с официальным визитом Анкару.





