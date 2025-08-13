|
Михаил Кавелашвили посетил посольство Грузии в Турции
13.08.2025 13:30
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой и членами делегации посетил посольство Грузии в Турции.
Главнокомандующего принял чрезвычайный и полномочный посол Грузии Арчил Каландия.
Президент Грузии встретился с сотрудниками посольства и поговорил с ними о текущей деятельности посольства.
12 августа президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой посетил с официальным визитом Анкару.
