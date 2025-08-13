|
БДИПЧ/ОБСЕ «не сможет проводить наблюдение за выборами в Грузии»
13.08.2025 16:31
БДИПЧ/ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в органы местного самоуправления, намеченными в Грузии на 4 октября. Бюро сообщило, что не получало приглашения от правительства для наблюдения за местными выборами.
«Учитывая ограниченное время, оставшееся для организации эффективной наблюдательной миссии и направления наблюдателей, БДИПЧ/ОБСЕ больше не может проводить всестороннее и содержательное наблюдение за выборами», — заявила представитель БДИПЧ/ОБСЕ Катя Андруш.
Как сообщают в бюро отказ в приглашении наблюдателей противоречит предыдущей практике.
«Как государство-участник ОБСЕ, Грузия взяла на себя обязательство проводить демократические выборы в соответствии с международными стандартами. Хотя БДИПЧ/ОБСЕ не комментирует выборы, за которыми оно не наблюдает, мы продолжим следить за развитием событий в Грузии во всех областях, определенных нашим мандатом», — заявила Катя Андруш.
18 июня посольство Великобритании в Грузии обратилось к правительству с призывом пригласить миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в этом году. Позже грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил, что власти не намерены приглашать миссию БДИПЧ/ОБСЕ заявив, что «приглашение БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы, как правило, не является практикой».
Он назвал приглашение БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы 2021 года «исключением». Однако, помимо местных выборов 2021 года, БДИПЧ/ОБСЕ также наблюдало за местными выборами в Грузии в 2006, 2010 и 2017 годах, за исключением выборов 2014 года.
