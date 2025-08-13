Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Formula: более 20-ти интернет-сайтов грузинских СМИ отключены


13.08.2025   16:31


Телеканал Formula TV сообщает об отключении 22 онлайн-изданий, однако не уточняется, какие именно ресурсы.

SOVA протестировала страницы Publika и Batumelebi — страницы загружаются, но через секунду читатель видит черный фон.

По какой причине происходит интернет-сбой, пока не известно.

Новость будет дополняться по мере поступления информации.


Источник: СОВА
