Formula: более 20-ти интернет-сайтов грузинских СМИ отключены

13.08.2025 16:31





Телеканал Formula TV сообщает об отключении 22 онлайн-изданий, однако не уточняется, какие именно ресурсы.



SOVA протестировала страницы Publika и Batumelebi — страницы загружаются, но через секунду читатель видит черный фон.



По какой причине происходит интернет-сбой, пока не известно.



Новость будет дополняться по мере поступления информации.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





