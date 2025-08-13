|
Formula: более 20-ти интернет-сайтов грузинских СМИ отключены
13.08.2025 16:31
Телеканал Formula TV сообщает об отключении 22 онлайн-изданий, однако не уточняется, какие именно ресурсы.
SOVA протестировала страницы Publika и Batumelebi — страницы загружаются, но через секунду читатель видит черный фон.
По какой причине происходит интернет-сбой, пока не известно.
Новость будет дополняться по мере поступления информации.
