Власти Украины раскритиковали «Грузинскую мечту» за предвыборный ролик

13.08.2025 16:32





МИД Украины называет недружественным актом решение «Грузинской мечты» вновь использовать кадры разбомбленных в ходе российско-украинской войны зданий в предвыборной рекламе.



«МИД Украины обратил внимание на очередной недружественный акт «Грузинской мечты», которая продолжает использовать видеоролики масштабной российской агрессии на Украине для собственного политического пиара. Подобные циничные шаги демонстрируют неуважение к украинскому народу и жертвам российской агрессии и вызывают справедливое возмущение украинского общества.



Очень жаль, что грузинское правительство льстит Москве и игнорирует принципы достоинства и независимости, которые исторически свойственны грузинской нации и являются неотъемлемой частью её идентичности.



Мы советуем политтехнологам правящей партии Грузии быть честными со своим народом и разместить на своих страницах картину, более близкую к истине: справа — российский триколор, а слева — закрытые двери Евросоюза и НАТО. Это будет правдой, ведь нынешняя грузинская власть лишила страну не войны, а европейского будущего.



В то же время Украина остаётся последовательной и твёрдой в поддержке дружественного народа Грузии в его стремлении построить независимое, демократическое и европейское государство», — говорится в заявлении.



Напомним, партия «Грузинская мечта» вновь использует в предвыборной рекламе тему войны. В роликах с одной стороны показаны разбомбленные украинские города, а с другой — фотографии из Грузии, с отреставрированными фасадами домов, парками и дорогами.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





