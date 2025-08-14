Прошло 33 года с начала военных действий в Абхазии

14.08.2025 10:59





Прошло 33 года с начала вооружённого конфликта в Абхазии. 14 августа 1992 года подразделения Национальной гвардии и полиции Министерства обороны Грузии вошли в Автономную Республику Абхазия. Решение было принято Государственным Советом Грузии большинством голосов. Официальной причиной стала необходимость защиты участка Сочи-Ингири российско-грузинской железной дороги, поскольку Грузия несла большие потери из-за частых грабежей. Через несколько часов после вступления в Абхазию так называемая Абхазская гвардия открыла огонь по грузинской армии. Сепаратистов поддерживала Россия.



После этого Национальная гвардия Грузии двинулась в сторону Сухуми. Незадолго до начала вооружённого конфликта, 23 июля 1992 года, местные власти Абхазии провозгласили независимость региона. Это означало, что автономная республика отвергла Конституцию Грузии. Это решение крайне обострило отношения между автономной республикой и центральным правительством Грузии.



Противостояние, начавшееся 14 августа, быстро переросло в войну, длившуюся 13 месяцев. 27 сентября 1993 года Сухуми пал.



Падению Сухуми предшествовали переговоры сторон при участии России. 27 июля было подписано Сочинское соглашение, которое абхазская сторона в одностороннем порядке нарушила.



1–20 августа 1993 года: Грузинская сторона полностью выполнила соглашение: оставила лишь два наблюдательных поста на реке Гумиста, начала расформирование батальонов и отводила тяжёлую технику в сторону Поти.



16 сентября 1993 года поддерживаемые Россией сепаратисты нарушили Сочинское соглашение и при поддержке российских воинских частей начали массированное наступление на практически безоружный Сухуми.



27 сентября 1993 года при поддержке российских вооружённых сил, северокавказских конфедератов и наёмных «боевиков» абхазские сепаратисты захватили Сухуми.



30 сентября 1993 года при поддержке российских военных ресурсов и отрядов наёмников сепаратисты оккупировали всю территорию Абхазии.



Тысячи людей погибли и пропали без вести. Более 300 000 человек стали беженцами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





