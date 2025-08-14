|
|
|
Известны новые детали убийства, произошедшего в Зугдиди
14.08.2025 13:21
Становятся известны новые детали убийства, произошедшего вчера в Зугдиди. По существующей информации, обвиняемая по делу об убийстве 42-летней Натии Апхазава нанесла себе повреждения. Её доставили в одну из зугдидских клиник в сопровождении конвоя. По распространившимся данным, её состояние удовлетворительное. Она до сих пор остается в клинике.
По словам близких убитой, Натия Апхазава через несколько дней возвращалась в Германию, где жила с мужем и двумя малолетними детьми. По словам местных жителей, убитая была родственницей мужа обвиняемой в убийстве, и женщины дружили.
«Следствием установлено, что 13 августа обвиняемая в своем доме в Зугдиди на почве взаимной размолвки нанесла множественные ранения холодным оружием Н.М., 1983 года рождения. В результате полученных повреждений Н.М. скончалась на месте происшествия.
Правоохранители задержали обвиняемую Н.Х. по горячим следам, вскоре после происшествия. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.
Расследование ведется по статье 108 УК (умышленное убийство)», – говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна