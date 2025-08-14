Известны новые детали убийства, произошедшего в Зугдиди

Становятся известны новые детали убийства, произошедшего вчера в Зугдиди. По существующей информации, обвиняемая по делу об убийстве 42-летней Натии Апхазава нанесла себе повреждения. Её доставили в одну из зугдидских клиник в сопровождении конвоя. По распространившимся данным, её состояние удовлетворительное. Она до сих пор остается в клинике.



По словам близких убитой, Натия Апхазава через несколько дней возвращалась в Германию, где жила с мужем и двумя малолетними детьми. По словам местных жителей, убитая была родственницей мужа обвиняемой в убийстве, и женщины дружили.



«Следствием установлено, что 13 августа обвиняемая в своем доме в Зугдиди на почве взаимной размолвки нанесла множественные ранения холодным оружием Н.М., 1983 года рождения. В результате полученных повреждений Н.М. скончалась на месте происшествия.



Правоохранители задержали обвиняемую Н.Х. по горячим следам, вскоре после происшествия. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.



Расследование ведется по статье 108 УК (умышленное убийство)», – говорится в информации.





