Регистрация на выборы 4 октября завершена, 14 партий допущены к участию в выборах

Процесс регистрации политических партий для участия в выборах представительного органа муниципалитета – Сакребуло и мэра самоуправляющегося города/самоуправляющейся темы 4 октября завершен.



По данным ЦИК, избирательная комиссия рассмотрела все поданные заявления и соответствующую документацию. В результате 14 партий зарегистрированы и получили право участвовать в выборах. Всего 17 партий подали в ЦИК заявления на право участия в выборах. Трем из них было отказано в регистрации в связи с несоответствием требованиям, установленным законом.



Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, списков кандидатов по мажоритарным округам и на пост мэра, которые партия представит в соответствующую избирательную комиссию (не позднее 4 сентября), после чего начнется процесс проверки представленных документов и регистрации.



Список партий, участвовавших в выборах 4 октября 2025 года, по избирательному номеру:



«Консерваторы за Грузию» (3), «Родина, язык, вера» (1), «Народное власть» (14), «Сильная Грузия-Лело» (9), «Гахария за Грузию» (25), «Грузинская мечта» (41), «Гирчи» (36), «Грузия» (11), «Левый альянс» (10), «Альянс патриотов Грузии» (8), «Грузинское единство» (4), «Партия зелёных» (12), «Наша единая Грузия» (5), «Свободная Грузия» (7).





