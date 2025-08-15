Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За несколько часов до встречи президентов США и России в Анкоридже прошла акция в поддержку Украины


15.08.2025   11:50


За несколько часов до встречи президентов США и России в городе Анкоридж на Аляске прошла акция в поддержку Украины.

В демонстрации приняли участие несколько сотен человек. Участники митинга держали украинские флаги и различные плакаты. Они скандировали: «Аляска стоит рядом с Украиной!»

Кроме того, на Аляске запланированы митинги как против президента США Дональда Трампа, так и в его поддержку.

По сообщениям СМИ, обе акции пройдут одновременно в одном месте.


