За несколько часов до встречи президентов США и России в Анкоридже прошла акция в поддержку Украины

15.08.2025 11:50





За несколько часов до встречи президентов США и России в городе Анкоридж на Аляске прошла акция в поддержку Украины.



В демонстрации приняли участие несколько сотен человек. Участники митинга держали украинские флаги и различные плакаты. Они скандировали: «Аляска стоит рядом с Украиной!»



Кроме того, на Аляске запланированы митинги как против президента США Дональда Трампа, так и в его поддержку.



По сообщениям СМИ, обе акции пройдут одновременно в одном месте.





