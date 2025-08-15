Фридрих Мерц: Россия должна согласиться на прекращение огня в Украине во время встречи Трампа и Путина

15.08.2025 11:51





Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия должна согласиться на прекращение огня в Украине во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.



Мерц отметил, что встреча Трампа и Путина создала возможность для мира, и призвал президента России отказаться от всех предварительных условий для прекращения огня и встретиться с Владимиром Зеленским.



«Целью этой встречи должно быть участие президента Зеленского. Там должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Украине нужны надежные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Президент Трамп теперь может сделать важный шаг к миру. Он заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию действий в течение последних нескольких дней», — написал Мерц.



Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится сегодня в Анкоридже, штат Аляска, в 11:00 по местному времени.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





