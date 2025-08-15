Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Конгрессмен Джо Уилсон: Мир на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии


15.08.2025   11:53


Американский конгрессмен Джо Уилсон в очередной раз подверг критике «Грузинскую мечту», за решение поручить строительство разных стратегических важных объектов государства китайским компаниям. В социальной сети X он пишет:

«Антиамериканский режим Грузинской мечты хвастается на своей пропагандистской станции тем, что ищет энергетические «инвестиции» у Коммунистической партии Китая. Китай пытается исключить США из Среднего коридора.

Мир между Арменией и Азербайджаном — это большой шаг, но мир и процветание на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии!»

14 августа Министерство экономики и устойчивого развития сообщило, что министр Мариам Квривишвили на встрече с китайской компанией Zhongbo Group обсудила инвестиционную среду в энергетическом секторе Грузии, стратегию развития сектора, реформы и важные проекты.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
