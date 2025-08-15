|
Конгрессмен Джо Уилсон: Мир на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии
15.08.2025 11:53
Американский конгрессмен Джо Уилсон в очередной раз подверг критике «Грузинскую мечту», за решение поручить строительство разных стратегических важных объектов государства китайским компаниям. В социальной сети X он пишет:
«Антиамериканский режим Грузинской мечты хвастается на своей пропагандистской станции тем, что ищет энергетические «инвестиции» у Коммунистической партии Китая. Китай пытается исключить США из Среднего коридора.
Мир между Арменией и Азербайджаном — это большой шаг, но мир и процветание на Южном Кавказе под угрозой, если Китай доминирует в Грузии!»
14 августа Министерство экономики и устойчивого развития сообщило, что министр Мариам Квривишвили на встрече с китайской компанией Zhongbo Group обсудила инвестиционную среду в энергетическом секторе Грузии, стратегию развития сектора, реформы и важные проекты.
