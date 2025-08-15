|
Омбудсмен надеется, что оправдание активиста Тевдоре Абрамова станет прецедентом
15.08.2025 17:31
Оправдательный приговор активиста Тевдоре Абрамова «окажет положительное влияние на установление обязанности полиции получать беспристрастные доказательства и развитие надлежащей судебной практики, заявляет Народный защитник Грузии.
Как говорится в распространенном аппаратом омбудсмена заявлении, 14 апреля 2025 года Народный защитник подал в Тбилисский городской суд записку по делу Тевдоре Абрамова, в которой указал на необходимость соблюдения стандартов Конституционного суда и Европейского суда по правам человека для обеспечения беспристрастности доказательств при личном досмотре.
«Народный защитник вновь заявляет, что в случаях, когда сотрудники правоохранительных органов имеют объективную возможность получить нейтральные доказательства, включая видеозаписи, в ходе обыска, но не делают этого, а обвинение, по сути, основывается только на показаниях сотрудников полиции, это не может считаться практикой, соответствующей правам человека, особенно в части привлечения лица к ответственности.
Народный защитник надеется, что оправдание Тевдоре Абрамова окажет положительное влияние на установление обязанности полиции получать нейтральные доказательства и на формирование правильной судебной практики», — говорится в заявлении.
