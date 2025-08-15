Прокуратура обжалует в высшей инстанции решение Тбилгорсуда об оправдании активиста Тедо Абрамова

15.08.2025 17:32





Прокуратура обжалует в Апелляционном суде решение Тбилисского городского суда об оправдании Тедо Абрамова, обвиненного в наркопреступлениях.



«Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 7 декабря 2024 года. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.



Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил наркотическое средство «МДМА» весом 4,41548 грамма», — говорится в заявлении прокуратуры.



Напомним, Тбилисский городской суд признал Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлениях, невиновным. Молодой человек был освобожден из зала суда. По словам судьи Тамар Мчедлишвили, сотрудники правоохранительных органов могли провести видеозапись, привлечь к делу нейтрального свидетеля, что исключило бы сомнения в правоте обвинения, а также обеспечило бы доверие к обыску обвиняемого.



Тедо Абрамов был задержан 7 декабря 2024 года, возле своего дома, он направлялся на акцию протеста на проспекте Руставели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





