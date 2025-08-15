Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Участник проевропейских акций, обвиненный в наркопреступлениях, признан невиновным


15.08.2025   17:32


Тбилисский городской суд признал Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлениях, невиновным. Молодой человек был освобожден из зала суда. По словам судьи Тамар Мчедлишвили, сотрудники правоохранительных органов могли провести видеозапись, привлечь к делу нейтрального свидетеля, что исключило бы сомнения в правоте обвинения, а также обеспечило бы доверие к обыску обвиняемого.

Напомним, Тедо Абрамов был задержан 7 декабря 2024 года, возле своего дома, он направлялся на акцию протеста на проспекте Руставели. По данным прокуратуры, при обыске у Тедо Абрамова в переднем кармане его куртки было обнаружено 5 граммов метамфетамина. Ему было предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере.

Указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.


