Участник проевропейских акций, обвиненный в наркопреступлениях, признан невиновным

15.08.2025 17:32





Тбилисский городской суд признал Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлениях, невиновным. Молодой человек был освобожден из зала суда. По словам судьи Тамар Мчедлишвили, сотрудники правоохранительных органов могли провести видеозапись, привлечь к делу нейтрального свидетеля, что исключило бы сомнения в правоте обвинения, а также обеспечило бы доверие к обыску обвиняемого.



Напомним, Тедо Абрамов был задержан 7 декабря 2024 года, возле своего дома, он направлялся на акцию протеста на проспекте Руставели. По данным прокуратуры, при обыске у Тедо Абрамова в переднем кармане его куртки было обнаружено 5 граммов метамфетамина. Ему было предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в особо крупном размере.



Указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.





