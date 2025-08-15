|
В Грузии 14 партий допущены к участию в местных выборах
15.08.2025 17:34
Центральная избирательная комиссия Грузии завершила процесс регистрации политических партий для участия в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября 2025 года.
Напомним, что часть крупных оппозиционных сил, в том числе «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены», бойкотирует голосование.
Согласно заявлению ЦИК, за регистрацией обратились 17 политических объединений. Из них 14 партий были допущены к участию в выборах.
Трем партиям было отказано в регистрации по причине несоответствия требованиям, установленным избирательным законодательством. Это малоизвестные партии: «Третий путь», «Альянс демократов» и «Партия единства и развития Грузии».
Право участвовать в выборах получили:
№ 1 – «Мамули, Эна, Сарцмуноэба» («Родина, Язык, Вера»)
№ 3 – «Консерваторы за Грузию»
№ 4 – «Единство грузин»
№ 5 – «Наша объединённая Грузия»
№ 7 – «Свободная Грузия»
№ 8 – «Альянс патриотов Грузии»
№ 9 – «Сильная Грузия – Лело»
№ 10 – «Левый альянс»
№ 11 – «Грузия»
№ 12 – «Партия зелёных»
№ 14 – «Народная власть»
№ 25 – «Гахария за Грузию»
№ 36 – «Гирчи»
№ 41 – «Грузинская мечта»
На следующем этапе зарегистрированные партии должны представить списки кандидатов по пропорциональной системе, а также выдвинуть кандидатов по мажоритарным округам и кандидатов на пост мэра. Срок подачи соответствующих документов – не позднее 4 сентября.
Впервые за последние годы грузинские власти не пригласили на выборы миссию ОБСЕ/БДИПЧ. «Грузинская мечта» уверена, что одержит убедительную победу во всех муниципалитетах.
