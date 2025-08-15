|
|
|
В Тбилиси у памятника Шевченко состоится акция в поддержку Украины
15.08.2025 17:37
«Российская агрессия против Грузии не прекратилась, Грузия все еще оккупирована. Сегодня Россия воюет с Украиной. У украинцев и грузин общий враг в лице России. К сожалению, Грузией сейчас правит пророссийская сила, которая незаконно арестовывает, избивает, пытает, запугивает и угнетает грузинский народ.
Грузинский и украинский народы борются за свободу, независимость, европейское и защищенное будущее, за спасение своей национальной идентичности.
Ждем вас 15 августа в 19:00 у памятника Шевченко.
Солидарность с украинским народом, находящимся в состоянии войны!
Солидарность с борцами за свободу и справедливость! Победа Украине!» - заявляют организаторы акции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна