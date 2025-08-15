Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси у памятника Шевченко состоится акция в поддержку Украины


15.08.2025   17:37


«Российская агрессия против Грузии не прекратилась, Грузия все еще оккупирована. Сегодня Россия воюет с Украиной. У украинцев и грузин общий враг в лице России. К сожалению, Грузией сейчас правит пророссийская сила, которая незаконно арестовывает, избивает, пытает, запугивает и угнетает грузинский народ.

Грузинский и украинский народы борются за свободу, независимость, европейское и защищенное будущее, за спасение своей национальной идентичности.

Ждем вас 15 августа в 19:00 у памятника Шевченко.

Солидарность с украинским народом, находящимся в состоянии войны!

Солидарность с борцами за свободу и справедливость! Победа Украине!» - заявляют организаторы акции.


