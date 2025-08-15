В Тбилиси у памятника Шевченко состоится акция в поддержку Украины

15.08.2025 17:37





«Российская агрессия против Грузии не прекратилась, Грузия все еще оккупирована. Сегодня Россия воюет с Украиной. У украинцев и грузин общий враг в лице России. К сожалению, Грузией сейчас правит пророссийская сила, которая незаконно арестовывает, избивает, пытает, запугивает и угнетает грузинский народ.



Грузинский и украинский народы борются за свободу, независимость, европейское и защищенное будущее, за спасение своей национальной идентичности.



Ждем вас 15 августа в 19:00 у памятника Шевченко.



Солидарность с украинским народом, находящимся в состоянии войны!



Солидарность с борцами за свободу и справедливость! Победа Украине!» - заявляют организаторы акции.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





