За первое полугодие 2025 года в Грузии в ДТП погибли 216 человек, среди них 14 детей

15.08.2025 17:39





Около 70% всех аварий в стране приходится на Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарию. Эти данные опубликованы на сайте МВД. Напомню, что в 2024 году количество дорожно-транспортных происшествий составило 5866, что почти вдвое превышает показатель 2004 года.



Всего с 1 января по 30 июня 2025 года в стране произошло 2 860 серьёзных ДТП, в которых пострадали 3 816 человек. По числу смертельных исходов на фоне общего количества аварий лидирует Гурия: 45 ДТП, 9 погибших, 57 получивших травмы.



Согласно статистике, самый частый тип аварий — столкновение легковых машин. Таких случаев было 3 142. В них погибли 109 человек, пострадали — 2 147.



На втором месте — наезды на пешеходов. За полгода в Грузии произошло 917 таких ДТП. В них погибли 79 человек, пострадали — 819.



Третье место — аварии с участием мотоциклов. Зафиксировано 454 случая, 8 человек погибли, 427 — получили травмы.



На общественный транспорт приходится только 8% всех ДТП.



Главная причина тяжёлых ДТП — ошибка при выполнении поворота и агрессивное вождение. На втором месте — нарушение правил обгона и выезд на встречку. Третье место занимает несоблюдение дистанции между машинами. Также часто причиной аварий становятся нарушение правил пешеходами и превышение скорости.







