Путин и Трамп отменили встречу «один на один»


16.08.2025   00:36


Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, изначально запланированная в формате «один на один», проходит по новому сценарию. Как сообщили в Белом доме, переговоры идут в формате «три на три». Российскую сторону представляют Путин, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков; американскую — Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Смена формата переговоров вызвала положительную реакцию в Европе. Как передает CNN со ссылкой на европейского чиновника, отказ от беседы тет-а-тет стал для европейских столиц «облегчением».

По данным ТАСС, после переговоров главы государств дадут совместную пресс-конференцию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предполагал, что встреча может продлиться шесть–семь часов.


