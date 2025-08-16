Путин и Трамп отменили встречу «один на один»

16.08.2025 00:36





Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, изначально запланированная в формате «один на один», проходит по новому сценарию. Как сообщили в Белом доме, переговоры идут в формате «три на три». Российскую сторону представляют Путин, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков; американскую — Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.



Смена формата переговоров вызвала положительную реакцию в Европе. Как передает CNN со ссылкой на европейского чиновника, отказ от беседы тет-а-тет стал для европейских столиц «облегчением».



По данным ТАСС, после переговоров главы государств дадут совместную пресс-конференцию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предполагал, что встреча может продлиться шесть–семь часов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





