Трамп возвращается в Вашингтон


16.08.2025   05:17


Президент США Дональд Трамп также досрочно покидает поле саммита с Владимиром Путиным, который проходил в пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, и возвращается в Вашингтон, передает Sky News.

Он прибыл в аэропорт всего через несколько минут после того, как Путин сел на борт своего самолета.

Как сообщалось, рабочий ланч и расширенная встреча делегаций также были отменены после встречи в формате "три-на три" и пресс-конференции Трампа и Путина


