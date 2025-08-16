|
Трамп возвращается в Вашингтон
16.08.2025 05:17
Президент США Дональд Трамп также досрочно покидает поле саммита с Владимиром Путиным, который проходил в пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, и возвращается в Вашингтон, передает Sky News.
Он прибыл в аэропорт всего через несколько минут после того, как Путин сел на борт своего самолета.
Как сообщалось, рабочий ланч и расширенная встреча делегаций также были отменены после встречи в формате "три-на три" и пресс-конференции Трампа и Путина