Трамп обсудил переговоры с Путиным с Зеленским и лидерами ЕС

16.08.2025 12:58





Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным провёл продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сейчас он общается с коллегами по НАТО. Об этом утром в субботу по европейскому времени сообщила пресс-служба Белого дома.



Журналист издания Axios Барак Равид рассказал со ссылкой на источник, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского длился около часа и был «непростым». Как сообщается, президент США пригласил Зеленского прилететь в понедельник в Вашингтон.



Трамп уже обсудил переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббом, президентом Польши Каролем Навроцким, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, сообщили Украинской службе Радио Свобода в пресс-службы Еврокомиссии.



С американской стороны участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





