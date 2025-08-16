|
За 20 лет число ДТП в Грузии выросло почти в два раза
16.08.2025 13:00
За 2024 год в Грузии произошло 5866 аварий на дорогах. Это почти в два раза больше, чем 20 лет назад — в 2004 году.
Согласно данным Национальной службы статистики, статистика ДТП за последние 20 лет выглядит следующим образом:
▫️В 2004 году — 2936 ДТП.
▫️В 2008 году — 6015 случаев.
▫️В 2012 году — 5359.
▫️В 2016 году — 6939.
▫️В 2020 году— 4999.
▫️В 2024-м — 5866.
Также за первые шесть месяцев этого года 216 человек погибли в автоавариях.
