За 20 лет число ДТП в Грузии выросло почти в два раза

За 2024 год в Грузии произошло 5866 аварий на дорогах. Это почти в два раза больше, чем 20 лет назад — в 2004 году.



Согласно данным Национальной службы статистики, статистика ДТП за последние 20 лет выглядит следующим образом:



▫️В 2004 году — 2936 ДТП.

▫️В 2008 году — 6015 случаев.

▫️В 2012 году — 5359.

▫️В 2016 году — 6939.

▫️В 2020 году— 4999.

▫️В 2024-м — 5866.



Также за первые шесть месяцев этого года 216 человек погибли в автоавариях.





