Лидеры европейских стран опубликовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина

Лидеры европейских стран заявили, что сегодня утром президент Трамп проинформировал их и президента Зеленского о своей встрече с президентом России на Аляске.



Лидеры европейских стран приветствуют усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине, завершению агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира.



Как заявил президент Трамп: «Нет соглашения, пока не будет соглашения». По мнению президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры, в том числе с президентом Зеленским, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы сотрудничать с президентом Трампом и президентом Зеленским для проведения трёхстороннего саммита при поддержке Европы.



Мы заявляем, что Украина должна иметь незыблемые гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности Соединённых Штатов предоставить гарантии безопасности. «Коалиция желающих» готова исполнить активную роль. Не может быть установлено никаких ограничений на вооружённые силы Украины или на её сотрудничество с третьими странами; Россия не должна иметь права вето на членство Украины в Европейском Союзе и НАТО; Украина должна обладать правом на принятие независимых решений на своей территории; международные границы не могут быть изменены силой. Наша поддержка Украины будет продолжена.



Мы тверды в решимости сделать ещё больше для укрепления Украины, чтобы достичь прекращения боевых действий и справедливого и прочного мира. Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы продолжать оказывать давление на Россию. Мы продолжим ужесточать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и устойчивый мир. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность, когда мы работаем для достижения мира, который защити жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — говорится в совместном заявлении европейских лидеров.



Заявление подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.





