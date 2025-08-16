Папуашвили: Путин согласился с Трампом в том, что войны можно было бы избежать

16.08.2025 20:13





Дональд Трамп часто повторяет, что хочет положить конец войнам и достичь мира, а война в Украине никогда бы не произошла, если бы он был президентом в то время. Встреча на Аляске была примечательна тем, что российский президент согласился с мнением президента Трампа о том, что войны можно было бы избежать, — пишет председатель Грузии парламента Шалва Папуашвили в социальной сети.



По его словам, если мир был возможен и у президента США были рычаги влияния на этот процесс, это означает подтверждение того, что война идёт между Россией и Западом.



Такое соображение не ново. Однако оно было и официально подтверждено на встрече президентов. До этого же было заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что война в Украине — это так называемая прокси-война, то есть война, развязанная марионеткой. Это подтверждение прямо раскрывает, в какого типа противостояние пытались нас затащить иностранные враги-друзья и и проводники их интересов из числа наших внутренних полезных идиотов.



Кроме того, эти подтверждение прямо показывает, почему в 2022 году в Грузии не началась война. Потому что те, кто хотел использовать нашу страну в качестве оружия, столкнулись в грузинском правительстве с патриотами, а не марионетками, в отличие от 2008 года.



Не надо забывать, что за пять месяцев до войны, когда уже было ясно к чему всё идёт, в октябре 2021 года иностранные спецслужбы тайно переправили в страну Михаила Саакашвили в день выборов в органы местного самоуправления, названных референдумом, чтобы сменить власть насильственным путём.



Сегодня всем ясно, какова была цель этого плана — чтобы в правительственных кабинетах их встретили такие люди, которые без колебаний согласились бы «использовать окно возможностей», «принять бомбовый дождь» и «отвлечь здесь десять тысяч российских солдат», превратив Грузию в пешку, отданную в жертву для очередной комбинации на шахматной доске мирового противостояния», — пишет Шалва Папуашвили.





