Сарджвеладзе: Государство продолжает заниматься обеспечением беженцев достойными условиями проживания
16.08.2025 20:13
Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии проинспектировал ход работ в жилом комплексе для вынужденных переселенцев, расположенном на улице Никеа в Кутаиси.
Строительство трёх 12-этажных корпусов уже завершено. Обустроена внешняя инфраструктура: сквер, детская и спортивная площадки. В завершенных корпусах 720 семей беженцев получат полностью отремонтированные квартиры.
По словам Михаила Сарджвеладзе, государство продолжает обеспечивать достойные условия проживания беженцев, и передача квартир начнется в ближайшее время.
Строительные работы в рамках программы расселения беженцев также активно ведутся в Тбилиси, Боржоми, Рустави и Зугдиди.
