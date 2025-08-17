Премьер Грузии встретился в Тбилиси с президентом ФИБА

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в Администрации правительства встретился с президентом ФИБА/Европа (Международной федерации баскетбола, FIBA) Хорхе Гарбахосой.



Стороны обсудили деятельность в направлении продвижения баскетбола в Грузии и планы по развитию спортивной инфраструктуры в стране.



«Обсуждался чемпионат Европы до 16 лет в Тбилиси. Хорхе Гарбахоса поблагодарил премьер-министра за проведение чемпионата и организацию его на высоком уровне. Президент ФИБА/Европа пожелал сборной Грузии успехов на Еurobasket», — сообщают в Администрации правительства.



Отметим, с Хорхе Гарбахосой встречу провел и шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили.



Добавим, Международная федерация баскетбола объединяет все национальные баскетбольные федерации и определяет основные направления развития мирового баскетбола.



Под эгидой ФИБА проводится Чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования.



Штаб-квартира ФИБА находится в швейцарской коммуне Ми.





