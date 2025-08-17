|
Премьер Грузии встретился в Тбилиси с президентом ФИБА
17.08.2025 15:16
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в Администрации правительства встретился с президентом ФИБА/Европа (Международной федерации баскетбола, FIBA) Хорхе Гарбахосой.
Стороны обсудили деятельность в направлении продвижения баскетбола в Грузии и планы по развитию спортивной инфраструктуры в стране.
«Обсуждался чемпионат Европы до 16 лет в Тбилиси. Хорхе Гарбахоса поблагодарил премьер-министра за проведение чемпионата и организацию его на высоком уровне. Президент ФИБА/Европа пожелал сборной Грузии успехов на Еurobasket», — сообщают в Администрации правительства.
Отметим, с Хорхе Гарбахосой встречу провел и шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Добавим, Международная федерация баскетбола объединяет все национальные баскетбольные федерации и определяет основные направления развития мирового баскетбола.
Под эгидой ФИБА проводится Чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования.
Штаб-квартира ФИБА находится в швейцарской коммуне Ми.
