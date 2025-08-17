Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер Грузии встретился в Тбилиси с президентом ФИБА


17.08.2025   15:16


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в Администрации правительства встретился с президентом ФИБА/Европа (Международной федерации баскетбола, FIBA) Хорхе Гарбахосой.

Стороны обсудили деятельность в направлении продвижения баскетбола в Грузии и планы по развитию спортивной инфраструктуры в стране.

«Обсуждался чемпионат Европы до 16 лет в Тбилиси. Хорхе Гарбахоса поблагодарил премьер-министра за проведение чемпионата и организацию его на высоком уровне. Президент ФИБА/Европа пожелал сборной Грузии успехов на Еurobasket», — сообщают в Администрации правительства.

Отметим, с Хорхе Гарбахосой встречу провел и шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Добавим, Международная федерация баскетбола объединяет все национальные баскетбольные федерации и определяет основные направления развития мирового баскетбола.

Под эгидой ФИБА проводится Чемпионат мира по баскетболу и другие международные соревнования.

Штаб-квартира ФИБА находится в швейцарской коммуне Ми.


