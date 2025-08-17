В Тбилиси двух активистов задержали по обвинению в насилии, их сторонники говорят о провокации

17.08.2025 15:17





Полиция задержала активистов Миндию Шервашидзе и Торнике Тошхуа по обвинению в насилии в ходе протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает МВД Грузии.



Следствие установило, что 1 августа у парламента активисты в ходе словесной перепалки ударили Б.Г. 1988 года рождения.



В МВД заявляют, что установили личности нападавших по итогам оперативных мероприятий, а их задержание произошло на основании постановления суда.



Следствие продолжается по пункту «б» статьи 126-1 УК Грузии – насилие, совершенное группой лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.



Соратники Тошхуа и Шервашидзе считают, что произошедшая на акции перепалка была спровоцирована. Признанного потерпевшим Б.Г. они называют «титушкой».



«Участников акции на Руставели задержали из-за того, что нелюдь Бека Гоциридзе ворвался с ножом и его нейтрализовали. Находившиеся там сдали нож полиции. Свободу Торнике и Миндие», — написала в Facebook активистка Доди Хархели.



Активистка Мариам Долидзе также уверяет, что у Гоциридзе при себе был нож, и он оскорблял протестующих.



«То есть, если кто-то ворвется с ножом и бранью, оказывается, задерживать надо не его, а тех, кто от него защищался», — пишет Долидзе в соцсети.



До сих пор МВД никак не комментировало информацию о возможном нарушении Гоциридзе.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





