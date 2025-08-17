Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президенты Финляндии и Франции присоединятся к встрече с Дональдом Трампом


17.08.2025   16:23


Президенты Финляндии и Франции присоединятся к Владимиру Зеленскому и европейским лидерам на запланированной встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Информацию об этом подтвердили в офисах президентов Финляндии и Франции.

Ранее участие в переговорах президентов США и Украины подтвердили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что лидеры стремятся к координации действий между Европой и США для достижения справедливого и долгосрочного мира, который отвечает жизненно важным интересам безопасности Украины и Европы.

Кроме того, в переговорах лидеров США, Украины и Европы в Белом доме примет участие и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Соответствующую информацию подтвердили в Североатлантическом альянсе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна