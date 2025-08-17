|
Президенты Финляндии и Франции присоединятся к встрече с Дональдом Трампом
17.08.2025 16:23
Президенты Финляндии и Франции присоединятся к Владимиру Зеленскому и европейским лидерам на запланированной встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Информацию об этом подтвердили в офисах президентов Финляндии и Франции.
Ранее участие в переговорах президентов США и Украины подтвердили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.
В заявлении Елисейского дворца говорится, что лидеры стремятся к координации действий между Европой и США для достижения справедливого и долгосрочного мира, который отвечает жизненно важным интересам безопасности Украины и Европы.
Кроме того, в переговорах лидеров США, Украины и Европы в Белом доме примет участие и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Соответствующую информацию подтвердили в Североатлантическом альянсе.
