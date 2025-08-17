|
Reuters публикует требования, выдвинутые президентом России на Аляске
17.08.2025 17:48
Агентство Reuters со ссылкой на российские источники публикует основные требования, выдвинутые Владимиром Путиным на встрече на Аляске:
Украина должна вывести войска из Донецкой и Луганской областей;
РФ замораживает линию фронта в Херсонской и Запорожской областях;
Москва вернет часть Харьковской и Сумской областей;
Украина откажется от вступления в НАТО, но получит другие виды гарантий безопасности;
Крым признан российской территорией;
часть санкций против РФ будет снята;
русский язык и Русская православная церковь получат официальный статус.
«Россия также потребует официального статуса для русского языка в некоторых частях Украины или на всей ее территории, а также права Русской православной церкви на свободное вероисповедание, сообщили источники.
Украинская служба безопасности обвиняет связанную с Москвой церковь в пособничестве войне России против Украины путем распространения пророссийской пропаганды и укрывательства шпионов, что отрицает церковь, заявляя, что она разорвала канонические связи с Москвой.
Украина приняла закон, запрещающий связанные с Россией религиозные организации, к которым она относит и эту церковь. Однако она еще не начала применять этот запрет», — пишет автор.
В интервью Fox News после встречи на Аляске Трамп заявил, что окончательное решение должен принять Киев.
Президенты Украины и США обсудят детали 18 августа в Вашингтоне.
На данном этапе заявлено, что официальный Киев не собирается отказываться ни от одной территории. Некоторые европейские лидеры поддерживают позицию Украины.
