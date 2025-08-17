Во встрече Трампа и Зеленского примут участие Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц

Ряд европейских лидеров подтвердили свое участие в переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые пройдут уже в понедельник, 18 августа. На них будут присутствовать Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, а также лидеры Франции, Германии и Финляндии.



Среди участников предстоящей встречи в Белом доме, уже официально подтвердивших свой приезд:



генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

президент Франции Эммануэль Макрон

канцлер Германии Фридрих Мерц

президент Финляндии Александр Стубб

премьер Великобритании Кир Стармер

премьер Италии Джоржия Мелони (источник — Би-би-си)



Кроме того, на встрече, вероятно, будет присутствовать и итальянский премьер-министр Джорджия Мелони, сообщает издание Sky News. Ранее об этом также писали итальянские СМИ. Sky News и Би-би-си также пишут о возможном участии во встрече и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Официального подтверждения этой информации, однако, еще не было.



Встреча Зеленского и Трампа с участием европейских лидеров должна будет пройти в Белом доме в понедельник, 18 августа. Ранее СМИ сообщали, что после нее — уже в пятницу, 22 августа, — президент США хочет провести трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным.



Накануне переговоров Трампа и Зеленского в воскресенье лидеры так называемой «Коалиции желающих» собираются провести онлайн-конференцию, чтобы обсудить итоги встречи российского и американского лидеров на Аляске. Ранее сообщалось, что Трамп передал Зеленскому предложение Путина о передаче России всей территории Донецкой области в обмен на заморозку линии фронта на других участках фронта. Зеленский, как писало агентство Reuters, это предложение отклонил. Среди других требований российской стороны также были признание Крыма российским и частичная или полная отмена санкций против России.





