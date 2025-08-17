Путин требует признать суверенитет России над Крымом и предоставить русскому официальный статус в Украине — Reuters

Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом потребовал признания Крыма российским и вывода украинских войск из Луганской и Донецкой областей взамен на заморозку линии фронта и возвращение оккупированных частей Сумской и Харьковской областей. О требованиях российской стороны со ссылкой на два источника пишет агентство Reuters.



Как уточняет агентство, сделка, которую предлагает Россия, предусматривает «формальное» признание Крыма российским. Неясно однако, кто именно должен признать суверенитет Москвы над полуостровом: США, Украина или ее западные союзники. Кроме того, Россия требует вывести украинские войска из Луганской и Донецкой областей Украины в обмен на обещание заморозить линии фронта в южных областях Херсонской области и Запорожья. Россия, кроме того, также может в рамках сделки вернуть Украине оккупированные части Сумской и Харьковской областей.



Как ранее сообщало Reuters, президент США Дональд Трамп уже озвучил Зеленскому предложение Путина о передаче России всей территории Донецкой области в обмен на заморозку линии фронта на других участках. Украинский лидер, как писало агентство, это условие отверг.



Среди других требований, озвученных российской стороной, — запрет Украине на вступление в НАТО. При этом ранее СМИ сообщали, что Украине могут предоставить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. Они предполагают, что США и европейские союзники будут обязаны отреагировать на возможное новое нападение России на Украину, но не гарантируют самой Украине вступление в альянс.



Путин, по данным источников Reuters, также требует полной или частичной отмены санкций против России и предоставления русскому языку официального статуса в некоторых частях Украины или во всей стране, а также гарантий свободной деятельности для РПЦ.



В понедельник, 18 августа, в Белом доме должна будет пройти встреча украинского и американского лидеров. После нее, уже 22 августа, Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщали СМИ. Где она может пройти, еще неизвестно.





