Трамп предложил Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО

17.08.2025 18:40





США предложили Украине гарантии безопасности в случае мирного договора с Россией, аналогичные пятой статье НАТО, но без вступления в альянс. Об этом сообщили The Telegraph, CNN, Euractiv и «Украинская правда», а также подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.



По данным The Telegraph, Владимир Путин согласился на такую схему во время переговоров с Дональдом Трампом в Аляске. Гарантии предполагают, что США и европейские союзники будут обязаны отреагировать на возможное новое нападение России на Украину.



Премьер-министр Италии Джорджия Мелони уточнила, что речь идет о коллективной безопасности «по образцу статьи 5», которая позволила бы Киеву рассчитывать на действия союзников, включая США, в случае новой атаки. При этом, отметила она, не всегда речь идет о военном вмешательстве.



CNN со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что идея гарантий безопасности для Украины «по типу статьи 5» при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения обсуждалась Трампом с европейскими лидерами. «Украинская правда», со ссылкой на свои источники, также подтвердила, что именно так формулировалась американская инициатива.



По данным Euractiv, никто из собеседников не понимает, как эти гарантии могут работать на практике и почему Путин согласился бы на них, учитывая его противодействие вступлению Украины в НАТО и любым реальным гарантиям ее суверенитета. В заявлении Мелони не упоминается, обсуждалась ли эта идея с Путиным.



Ранее, в 2022 году, в проект мирного договора между Москвой и Киевом уже включался пункт о гарантиях безопасности: странами-гарантами тогда должны были стать США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, а Киев предлагал добавить Турцию.



Пятая статья НАТО закрепляет принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех, и союзники обязаны оказать помощь, включая применение военной силы. В истории НАТО этот механизм задействовался лишь однажды — после терактов 11 сентября 2001 года в США.



В понедельник Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом. По итогу переговоров Трамп рассчитывает снова встретиться с Путиным.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





