Уиткофф говорит, что Трамп уже не хочет прекращения огня, потому что РФ пошла на уступки

17.08.2025 19:42





Значительный прогресс, достигнутый в ходе пятничной встречи с главой Кремля Путиным, заставил президента США Дональда Трампа отказаться от требования немедленного прекращения огня в Украине и вместо этого работать над заключением более широкого мирного соглашения.



Об этом CNN заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает "Европейская правда".



"На этой встрече мы достигли такого значительного прогресса во всех других вопросах, необходимых для заключения мирного соглашения, что президент Трамп изменил свою позицию", – сказал Уиткофф.



Он отметил, что сейчас есть импульс к заключению более широкого мирного соглашения, которое устраняет необходимость немедленного прекращения огня.



"Мы намерены добиться заключения мирного соглашения, которое очень быстро положит конец боевым действиям. Быстрее, чем прекращение огня", – сказал он.



Он отметил, что россияне пошли дальше, чем на предыдущих встречах, смягчив свою позицию.



"Впервые мы видим больше компромиссов, чем в прошлом, и, безусловно, больше, чем при предыдущей администрации. Это обнадеживает. Теперь мы должны развивать этот успех и достичь соглашения для украинцев", – добавил он.



До сих пор президент США Дональд Трамп требовал от России прекратить огонь в Украине, чтобы начать переговоры о мирном соглашении.



Виткофф также заявил, что Путин на саммите на Аляске согласился на предоставление Украине "прочных гарантий безопасности" со стороны США и европейских союзников в рамках потенциального мирного соглашения.



Президент США Дональд Трамп 17 августа опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





