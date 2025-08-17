|
|
|
Трамп хочет встретиться только с Зеленским - СМИ
17.08.2025 19:45
Президент СЩА Дональд Трамп хочет сначала встретиться только с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Bild.
По информации немецкого издания со ссылкой на правительственные источники, Трамп сначала примет только президента Украины. Затем к Зеленскому присоединятся сопровождающие его лидеры ЕС. Состоится рабочий ужин и обсуждение, которое продлится несколько часов в расширенном составе.
Причиной визита являются возможные переговоры по мирному соглашению с Владимиром Путиным.
Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже присоединится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам Европейского союза на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне.
Зеленский в понедельник, 18 августа, планирует в Вашингтоне обсудить с президентом США Дональдом Трампом все детали по завершению войны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна