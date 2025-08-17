Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп хочет встретиться только с Зеленским - СМИ


17.08.2025   19:45


Президент СЩА Дональд Трамп хочет сначала встретиться только с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Bild.

По информации немецкого издания со ссылкой на правительственные источники, Трамп сначала примет только президента Украины. Затем к Зеленскому присоединятся сопровождающие его лидеры ЕС. Состоится рабочий ужин и обсуждение, которое продлится несколько часов в расширенном составе.

Причиной визита являются возможные переговоры по мирному соглашению с Владимиром Путиным.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже присоединится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам Европейского союза на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне.

Зеленский в понедельник, 18 августа, планирует в Вашингтоне обсудить с президентом США Дональдом Трампом все детали по завершению войны.


