Трамп хочет встретиться только с Зеленским - СМИ

Президент СЩА Дональд Трамп хочет сначала встретиться только с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Bild.



По информации немецкого издания со ссылкой на правительственные источники, Трамп сначала примет только президента Украины. Затем к Зеленскому присоединятся сопровождающие его лидеры ЕС. Состоится рабочий ужин и обсуждение, которое продлится несколько часов в расширенном составе.



Причиной визита являются возможные переговоры по мирному соглашению с Владимиром Путиным.



Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже присоединится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам Европейского союза на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет 18 августа в Вашингтоне.



Зеленский в понедельник, 18 августа, планирует в Вашингтоне обсудить с президентом США Дональдом Трампом все детали по завершению войны.





