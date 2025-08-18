Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.



Зеленский в своем сообщении в Telegram поблагодарил Трампа за приглашение. Он также подчеркнул, что цель Украины и ее партнеров — «быстрое и надежное» завершение войны, а мир должен быть долгосрочным.



«Мы все одинаково хотим быстро и надёжно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало», - отметил Зеленский.



По его словам, «Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала».



Для справки, в Вашингтон также прибудут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.





